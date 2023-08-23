Виновником крупного пожара оказался пьяный студент
В Бурятии задержали водителя, который накануне в курортном посёлке Аршан врезался в кафе «ШангриЛа», из-за чего оно загорелось.
С места происшествия водитель «Мазды Демио» сбежал, бросив сгоревший автомобиль. Сегодня МВД по Бурятии сообщило, что подозреваемый задержан сотрудниками следственно-оперативной группы МО МВД России «Тункинский».
Виновником крупного пожара оказался 21-летний молодой человек. Он прятался в частном доме у знакомых.
Выяснилось, что виновник происшествия был пьян, а машину он угнал.
- Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц посёлка Аршан. Гражданин поехал по улице Трактовой, но не справившись с управлением, врезался в здание общепита. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся. Угнанный автомобиль и здание кафе уничтожены огнём, - сообщили в министерстве внутренних дел.
По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав у молодого человека нет.
Отмечается, что задержанный ранее не судим, он учится в одном из вузов в Улан-Удэ.
Владелец сгоревшей «Мазды Демио» узнал о случившемся, лишь когда к нему домой пришли сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в кафе «ШангриЛа» тушили весь день – с раннего утра до вечера. Всё потому, что угонщик врезался в резервуар с газом. Из-за утечки газа и были осложнены работы по тушению кафе.
В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар
Происшествия, Фото:
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