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В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар

В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Виновником крупного пожара оказался пьяный студент

В Бурятии задержали водителя, который накануне в курортном посёлке Аршан врезался в кафе «ШангриЛа», из-за чего оно загорелось.

С места происшествия водитель «Мазды Демио» сбежал, бросив сгоревший автомобиль. Сегодня МВД по Бурятии сообщило, что подозреваемый задержан сотрудниками следственно-оперативной группы МО МВД России «Тункинский».

Виновником крупного пожара оказался 21-летний молодой человек. Он прятался в частном доме у знакомых.

Выяснилось, что виновник происшествия был пьян, а машину он угнал.

- Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц посёлка Аршан. Гражданин поехал по улице Трактовой, но не справившись с управлением, врезался в здание общепита. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся. Угнанный автомобиль и здание кафе уничтожены огнём, - сообщили в министерстве внутренних дел.

По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав у молодого человека нет.

Отмечается, что задержанный ранее не судим, он учится в одном из вузов в Улан-Удэ.

Владелец сгоревшей «Мазды Демио» узнал о случившемся, лишь когда к нему домой пришли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в кафе «ШангриЛа» тушили весь день – с раннего утра до вечера. Всё потому, что угонщик врезался в резервуар с газом. Из-за утечки газа и были осложнены работы по тушению кафе.  

ДТП угон пожар

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