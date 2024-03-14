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На севере Бурятии произошло два землетрясения

На севере Бурятии произошло два землетрясения
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентры обоих находились в горах

На севере Бурятии за сутки произошло два землетрясения. Данные приводятся на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок зафиксировали 13 марта в 10:37 по местному времени в Северо-Байкальском районе. Магнитуда землетрясения составила 3. Эпицентр находился в горах.

Второе землетрясение произошло 13 марта в 17:31, на этот раз – в соседнем Муйском районе. Подземный толчок был магнитудой 3,7. Эпицентр – также в горах, в 15 километрах от посёлка Северомуйск.

О каких-либо последствиях сейсмособытий не сообщалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта землетрясение произошло в акватории Байкала, в 57 километрах западнее посёлка Усть-Баргузин.


землетрясение

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