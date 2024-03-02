Магнитуда составила 3,3
В субботу, 2 марта, в 14:34 на Байкале произошло землетрясение.
Эпицентр находился в акватории озера в 57 километрах западнее посёлка Усть-Баргузин, сообщает «Баргузин-инфо» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Магнитуда землетрясения составила 3,3.
В населённых пунктах толчки не ощущались.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 26 февраля землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в Муйском районе, в 20 километрах к юго-востоку от Северомуйска. На следующий день, 27 февраля, произошло землетрясение, толчки ощущались в селе Турка Прибайкальского района.
Землетрясение произошло на Байкале
Происшествия, Фото:
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