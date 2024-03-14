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В Бурятии спасатели выехали к застрявшим на Байкале туристам

В Бурятии спасатели выехали к застрявшим на Байкале туристам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У них сломался автомобиль

Спасатели отправились на помощь туристам, застрявшим на льду Байкала в Прибайкальском районе Бурятии.

По предварительным данным, в 30 километрах от села Турка сломался автомобиль, в котором находится шесть человек. На место выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения.

«Выехали два спасателя на вездеходе Трэкол. Производится эвакуация на берег», - сообщили в группе «Прибайкалье-инфо».

Информация уточняется. 
спасательная операция Байкал

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