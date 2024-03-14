У них сломался автомобиль
Спасатели отправились на помощь туристам, застрявшим на льду Байкала в Прибайкальском районе Бурятии.
По предварительным данным, в 30 километрах от села Турка сломался автомобиль, в котором находится шесть человек. На место выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения.
«Выехали два спасателя на вездеходе Трэкол. Производится эвакуация на берег», - сообщили в группе «Прибайкалье-инфо».
Информация уточняется.
В Бурятии спасатели выехали к застрявшим на Байкале туристам
Происшествия, Фото:
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