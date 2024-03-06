06 марта

05 марта

Популярное

В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса

В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя

В Мухоршибирском районе Бурятии задержали подозреваемого в краже двух стёгон говядины с территории животноводческой стоянки. Преступление произошло в декабре 2023 года.

Выяснилось, что кражу совершил 30-летний мужчина, пасший на ферме коров и овец. Проработав на заимке менее месяца, он начал распивать алкоголь с коллегой. Владелец фермы увидел это и пригрозил оставить работников без зарплаты, если они будут выпивать в рабочее время.

- В отместку хозяину подозреваемый продал неустановленным лицам за 6 тысяч рублей хранившиеся в сарае два стегна мяса весом около 120 килограммов. Ущерб составил 36 тысяч рублей. На следующий день он уволился и покинул территорию стоянки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчину задержали в другом районе, где он вновь устроился на заимку. Задержанный признал вину и обещал возместить причинённый ущерб.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
Происшествия, 06.03.2024
Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
Происшествия, 06.03.2024
Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка

Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Происшествия, 06.03.2024
Пострадавшая получила множественные ожоги, в том числе головы
В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках
В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках
Происшествия, 06.03.2024
Неравнодушные горожане считают, что животные могут погибнуть
В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности
В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности
Происшествия, 06.03.2024
Спустя столько лет подозреваемый не ожидал визита полицейских
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
Происшествия, 06.03.2024
За год их число снизилось почти 17%, а пострадавших – на четверть
В Туве из-за пожара на ТЭЦ без тепла остался город Шагонар
В Туве из-за пожара на ТЭЦ без тепла остался город Шагонар
Происшествия, 06.03.2024
Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии
В Бурятии на пожаре погибли курицы
В Бурятии на пожаре погибли курицы
Происшествия, 06.03.2024
Сгорели гараж и курятник
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина скончался до приезда скорой
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Строящийся 17-этажный дом полыхает в Иркутске
Происшествия, 06.03.2024
Площадь пожара – около 500 квадратных метров
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Житель Бурятии пырнул сына ножом и угодил в колонию
Происшествия, 06.03.2024
Мужчина проведёт за решёткой два года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^