В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя



В Мухоршибирском районе Бурятии задержали подозреваемого в краже двух стёгон говядины с территории животноводческой стоянки. Преступление произошло в декабре 2023 года.



Выяснилось, что кражу совершил 30-летний мужчина, пасший на ферме коров и овец. Проработав на заимке менее месяца, он начал распивать алкоголь с коллегой. Владелец фермы увидел это и пригрозил оставить работников без зарплаты, если они будут выпивать в рабочее время.



- В отместку хозяину подозреваемый продал неустановленным лицам за 6 тысяч рублей хранившиеся в сарае два стегна мяса весом около 120 килограммов. Ущерб составил 36 тысяч рублей. На следующий день он уволился и покинул территорию стоянки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчину задержали в другом районе, где он вновь устроился на заимку. Задержанный признал вину и обещал возместить причинённый ущерб.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

