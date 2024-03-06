В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса

Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя
В Мухоршибирском районе Бурятии задержали подозреваемого в краже двух стёгон говядины с территории животноводческой стоянки. Преступление произошло в декабре 2023 года.
Выяснилось, что кражу совершил 30-летний мужчина, пасший на ферме коров и овец. Проработав на заимке менее месяца, он начал распивать алкоголь с коллегой. Владелец фермы увидел это и пригрозил оставить работников без зарплаты, если они будут выпивать в рабочее время.
- В отместку хозяину подозреваемый продал неустановленным лицам за 6 тысяч рублей хранившиеся в сарае два стегна мяса весом около 120 килограммов. Ущерб составил 36 тысяч рублей. На следующий день он уволился и покинул территорию стоянки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчину задержали в другом районе, где он вновь устроился на заимку. Задержанный признал вину и обещал возместить причинённый ущерб.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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