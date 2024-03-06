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В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи

В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля встали трамваи
Происшествия,  Фото:МУП «Управление трамвая»
Движение вагонов на Мелькомбинате парализовало

Всё случилось утром 6 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ. Автомобиль вылетел на трамвайные рельсы. Произошло это на перегоне «рынок Крестьянский – 20а квартал».

В итоге движение вагонов парализовало. Его закрыли с развязки в 20а в сторону Мелькомбината. На место прибыли сотрудники ГИБДД и эвакуатор, рассказали в МУП «Управление трамвая». Судя по фото с места, авто получило ощутимые механические повреждения.

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В 8:38 стало известно, что движение трамваев восстановили


ДТП автомобили трамвай

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