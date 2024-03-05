В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины

Вечером 5 марта в Джидинском районе Бурятии на пожаре погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло на животноводческой стоянке вблизи улуса Алцак.
- Очаг возгорания находился внутри дома. В ходе тушения возгорания личным составом был обнаружен мужчина 1962 года рождения без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар потушили на площади 20 кв.м.
По предварительным данным, он возник из-за не потушенной мужчиной сигареты.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 марта в селе Поселье Иволгинского района Бурятии на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.
Вечером 29 февраля в городе Кяхта на пожаре в квартире погиб 62-летний мужчина.