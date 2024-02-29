Тело обнаружили пожарные
Вечером 29 февраля в городе Кяхта произошёл пожар в квартире многоквартирного дома. Погиб 62-летний мужчина.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри одной из квартир наблюдалось плотное задымление, открытого возгорания не было. В ходе разведки пожарные обнаружили мужчину 1961 года рождения без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание ликвидировали в течение пяти минут. В результате пожара только обгорел пол на площади 1 кв.м.
По предварительным данным, причиной трагедии стал электрообогреватель.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 февраля в Бичурском районе мужчина погиб при пожаре в помещении для сторожа.
10 февраля в селе Большой Нарын Джидинского района на пожаре в своём доме погиб местный житель; его тело вынес сосед.
Ночью 9 февраля в Улан-Удэ мужчина погиб, разведя костёр в коллекторе, чтобы согреться.
8 февраля из-за непотушенной сигареты погиб житель Усть-Баргузина.
В Бурятии на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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