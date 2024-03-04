У виновника аварии также нет водительских прав
3 марта в городе Черемхово Иркутской области в ДТП погибла 16-летняя девушка.
Ранним утром на улице Маяковского 19-летний водитель Toyota Corona Premio врезался в металлическое пешеходное ограждение. Двух пассажирок 17-ти и 16-ти лет доставили в больницу, где младшая из них скончалась.
- Установлено, что у 19-летнего молодого человека, находившегося за рулём иномарки отсутствовало водительское удостоверение, а также имелись признаки алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области по вине пьяного водителя погибла 16-летняя пассажирка
Происшествия, Фото:
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