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В Иркутской области по вине пьяного водителя погибла 16-летняя пассажирка

В Иркутской области по вине пьяного водителя погибла 16-летняя пассажирка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У виновника аварии также нет водительских прав

3 марта в городе Черемхово Иркутской области в ДТП погибла 16-летняя девушка.

Ранним утром на улице Маяковского 19-летний водитель Toyota Corona Premio врезался в металлическое пешеходное ограждение. Двух пассажирок 17-ти и 16-ти лет доставили в больницу, где младшая из них скончалась.

- Установлено, что у 19-летнего молодого человека, находившегося за рулём иномарки отсутствовало водительское удостоверение, а также имелись признаки алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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