В Иркутской области по вине пьяного водителя погибла 16-летняя пассажирка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У виновника аварии также нет водительских прав



3 марта в городе Черемхово Иркутской области в ДТП погибла 16-летняя девушка.



Ранним утром на улице Маяковского 19-летний водитель Toyota Corona Premio врезался в металлическое пешеходное ограждение. Двух пассажирок 17-ти и 16-ти лет доставили в больницу, где младшая из них скончалась.



- Установлено, что у 19-летнего молодого человека, находившегося за рулём иномарки отсутствовало водительское удостоверение, а также имелись признаки алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

