«Никто не застрахован»: В Бурятии владельцы напавшего на ребёнка пса ответили его маме

Хозяева животного заявили, что будут решать вопрос в правовом поле
Накануне жительница Гусиноозёрска рассказала в соцсетях, что на её сына набросилась хозяйская собака. Пёс, по словам многодетной матери, выбежал из двора, найдя лаз. Животное покусало ребёнка за лицо, плечи и ухо.
- До сих пор лечимся. Глаза, слава богу, остались целыми, – поделилась женщина в группе «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте», добавив, что владельцам пса выписали штраф. – А нам они дали определённую сумму на лечение. Дело не в деньгах даже. Получается, эта собака до сих пор жива и хозяева ничего не хотят с этим делать. А наш дом стоит отдельно – трёхэтажка. Там семьи с детьми. У кого двое, у кого трое. Теперь боимся даже выпускать их на улицу.
Городскую администрацию, мэра и всех представителей власти призвали обратить на это внимание. В комментариях участники сообщества разошлись во мнении. Кто-то заявил, что нужно добиться усыпления четвероногого, другие – что оно просто охраняет территорию.
Позже в том же паблике высказался член семьи, которой принадлежит животное.
- Это собака моих родителей. Произошёл страшный случай. Ужасная ситуация. Мы не ожидали, что собака найдёт какую-то лазейку в заборе, пока гуляет по огороду. Обычно пёс сидит в вольере, из которого самостоятельно выйти не может. От такого никто не застрахован. Мы не снимаем с себя ответственность и бросили все силы на помощь вашему сыну, – обратились в группе к маме пострадавшего ребёнка. – Почему говорите, что мы «дали» определённую сумму? Как будто помощи больше нет. Каждую неделю переводим и передаем вам немалые деньги и сказали, что будем помогать на протяжении всего лечения. Почему об этом вы не упоминаете?
Владельцы собаки намерены «решать вопрос в правовом поле».
- Усыплять её никто не будет – это наш член семьи. Мы укрепили забор, из которого выбежал пёс. Также он всегда будет сидеть в вольере, из которого, повторюсь, не сможет выйти самостоятельно. Мы сделаем всё, чтобы не допустить повторения ситуации, – заверил автор поста. – От помощи вам и своей ответственности перед законом мы не отказываемся. Давайте решать вопрос как цивилизованные люди.
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Происшествия, Фото:
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