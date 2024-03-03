В райцентре в Бурятии дворовая собака искусала ребёнка



- Она выбежала из двора – нашла лаз. Огромная. Покусала за лицо, плечи, ухо. До сих пор лечимся. Глаза, слава богу, остались целыми, – поделилась мама четверых детей в группе «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте».



По её словам, владельцам пса выписали штраф.



- А нам они дали определённую сумму на лечение. Дело не в деньгах даже. Получается, эта собака до сих пор жива и хозяева ничего не хотят с этим делать. А наш дом стоит отдельно – трёхэтажка. Там семьи с детьми. У кого двое, у кого трое. Теперь боимся даже выпускать их на улицу. Но скоро весна и они в любом случае будут там играть. А собака может так же как-нибудь выбежать и уже маленьких съесть.



Автор поста призвала городскую администрацию, мэра и всех представителей власти обратить на это внимание.



- Разговаривали с хозяевами – никакого толка нет. Обращались в мэрию. Получается, что по закону только сами владельцы решают судьбу своего животного. Когда этот беспредел закончится? – возмутилась она.



В комментариях участники сообщества разошлись во мнении. Кто-то заявил, что нужно добиться усыпления четвероногого, другие – что оно просто охраняет территорию.



- Собаку приучили – она делает. Виновата не она, а люди, – рассудил один из посетителей паблика.



Гусиноозёрцев



Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца и начали его рвать. На кадрах было видно, что собак гладили оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что детей могут покусать.



Подписчики отметили в комментариях к публикации: эти псы на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие встали на сторону беспризорных животных. Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные собаки «вечно там шарятся и рычат». Гусиноозёрцев застращали и бродячие псы. По словам местных, три большие собаки ошиваются за одним из магазинов и налетают на людей, а дети ходят мимо в школу. Кстати, в начале февраля в той же группе в ВК разгорелась бурная дискуссия из-за беспризорных четвероногих. В сообществе выложили видео со стаей, увязавшейся за девочкой – она в этот момент как раз выгуливала на поводке своего питомца.Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца и начали его рвать. На кадрах было видно, что собак гладили оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что детей могут покусать.Подписчики отметили в комментариях к публикации: эти псы на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие встали на сторону беспризорных животных. Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные собаки «вечно там шарятся и рычат».

Об этом инциденте рассказала накануне жительница Гусиноозёрска. Произошло всё ещё две недели назад. На сына женщины – второго по старшинству – набросилась хозяйская собака.