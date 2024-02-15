По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки









Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца и начали его рвать. На кадрах было видно, что собак гладили оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что детей могут покусать.



Участники сообщества заявили в комментариях к публикации: эти псы на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие встали на сторону беспризорных животных. Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные собаки «вечно там шарятся и рычат».

На минувшей неделе в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» разгорелась бурная дискуссия из-за беспризорных четвероногих. В группе выложили видео со стаей, увязавшейся за девочкой – она в этот момент как раз выгуливала на поводке своего питомца.Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца и начали его рвать. На кадрах было видно, что собак гладили оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что детей могут покусать.Участники сообщества заявили в комментариях к публикации: эти псы на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие встали на сторону беспризорных животных. Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные собаки «вечно там шарятся и рычат».

Жители Гусиноозёрска жалуются на псов, которые бродят по райцентру. Три большие собаки облюбовали территорию за одним из магазинов. По словам местных, они налетают на людей, а дети ходят этим путём в школу.Гусиноозёрчанам посоветовали обращаться по поводу агрессивных животных в отдел благоустройства райадминистрации или в единую дежурно-диспетчерскую службу. При этом нужно указать местонахождение собак, их количество и при возможности описать их, а также оставить свой адрес и контактный телефон. Жалобы на хозяйских псов, находящихся на самовыгуле, принимают анонимно, сообщает «Селенга-инфо.24/7».