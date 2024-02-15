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По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки

По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Местные жители заявили, что они налетают на прохожих

Жители Гусиноозёрска жалуются на псов, которые бродят по райцентру. Три большие собаки облюбовали территорию за одним из магазинов. По словам местных, они налетают на людей, а дети ходят этим путём в школу.

Гусиноозёрчанам посоветовали обращаться по поводу агрессивных животных в отдел благоустройства райадминистрации или в единую дежурно-диспетчерскую службу. При этом нужно указать местонахождение собак, их количество и при возможности описать их, а также оставить свой адрес и контактный телефон. Жалобы на хозяйских псов, находящихся на самовыгуле, принимают анонимно, сообщает «Селенга-инфо.24/7».

На минувшей неделе в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» разгорелась бурная дискуссия из-за беспризорных четвероногих. В группе выложили видео со стаей, увязавшейся за девочкой – она в этот момент как раз выгуливала на поводке своего питомца.

Местная жительница, запечатлевшая свору на камеру, сообщила, что за день до этого животные набросились на её домашнего любимца и начали его рвать. На кадрах было видно, что собак гладили оказавшиеся поблизости ребятишки. Автор записи выразила опасение, что детей могут покусать.

Участники сообщества заявили в комментариях к публикации: эти псы на людей не бросаются – могут разве что на своих сородичей. Многие встали на сторону беспризорных животных. Но есть и те, кто, по собственному же признанию, даже боится выбросить мусор, потому что уличные собаки «вечно там шарятся и рычат». 
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