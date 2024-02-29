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В Улан-Удэ водителя осудили за страшное смертельное ДТП на остановке

В Улан-Удэ водителя осудили за страшное смертельное ДТП на остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправится за решётку

Водитель внедорожника, сбивший людей на остановке на улице Ключевская в Улан-Удэ, приговорён к восьми годам лишения свободы. По его вине погиб мужчина, ждавший маршрутку.

- 38-летний житель Улан-Удэ признан виновным по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения». Октябрьский районный суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП произошло в июне 2023 года. Мужчина управлял «Тойотой Лэнд Крузер 200», будучи пьяным. На улице Ключевская он сильно разогнался, столкнулся с ехавшим впереди «Ниссан», после чего влетел в остановочный пункт «Автоцентр».

На остановке «Лэнд Крузер» сбил двух человек, ожидавших прибытия маршрутки. 22-летний парень получил тяжёлые травмы. Ещё один мужчина позже скончался в больнице.



Водитель сбежал с места аварии; полицейские оперативно задержали его по горячим следам. Тогда и выяснилось, что виновник трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд также удовлетворил иски о возмещении морального вреда. Водитель должен будет выплатить семье погибшего 1 млн, а второму потерпевшему – 300 тысяч рублей.

ДТП смерть

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