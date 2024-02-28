В Иркутской области потушили крупный пожар в трёхэтажном магазине

















В посёлке Чунском Иркутской области произошёл пожар на улице Ленина. Сначала загорелась кровля одноэтажного строения. Вскоре огонь перекинулся на стоящее рядом трёхэтажное здание магазина.- Общая площадь - 1080 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают 19 специалистов и 7 единиц техники, в том числе пожарный поезд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разборка конструкций.Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорания.- На место выезжал и.о. прокурора района Кравцов Г.В. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.