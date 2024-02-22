В пригородном районе Бурятии из-за бешенства объявили карантин





Там отметили, что Оронгой является неблагополучным по бешенству. Заражённый им зверь попался охотникам.



- Поскольку это природно-очаговое заболевание, ареал захватывает сёла Кибалино, Колобки и т. д, – приводили ответ ведомства в группе «Иволга-инфо.24/7».

На днях стало известно, что в Бурятии обнаружили очередную лису с бешенством. На этот раз – в Иволгинском районе, около улуса Оронгой. Слухи об этом поползли среди местных жителей, а позже информацию подтвердили в районной ветслужбе.Там отметили, что Оронгой является неблагополучным по бешенству. Заражённый им зверь попался охотникам.- Поскольку это природно-очаговое заболевание, ареал захватывает сёла Кибалино, Колобки и т. д, – приводили ответ ведомства в группе «Иволга-инфо.24/7».

В местности Малки в пригородном Тарбагатайском районе ввели карантин из-за бешенства – он будет действовать 60 дней в радиусе трёх километров от неблагополучного пункта. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава РБ Алексей Цыденов.Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности. Кроме того, там нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.