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В пригородном районе Бурятии из-за бешенства объявили карантин

В пригородном районе Бурятии из-за бешенства объявили карантин
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Он продлится 60 дней

В местности Малки в пригородном Тарбагатайском районе ввели карантин из-за бешенства – он будет действовать 60 дней в радиусе трёх километров от неблагополучного пункта. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава РБ Алексей Цыденов.

Вход посторонним на эту территорию теперь под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности. Кроме того, там нельзя устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

На днях стало известно, что в Бурятии обнаружили очередную лису с бешенством. На этот раз – в Иволгинском районе, около улуса Оронгой. Слухи об этом поползли среди местных жителей, а позже информацию подтвердили в районной ветслужбе.

Там отметили, что Оронгой является неблагополучным по бешенству. Заражённый им зверь попался охотникам.

- Поскольку это природно-очаговое заболевание, ареал захватывает сёла Кибалино, Колобки и т. д, – приводили ответ ведомства в группе «Иволга-инфо.24/7».
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