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Женщина умерла возле входной двери в горящем доме в Бурятии

Женщина умерла возле входной двери в горящем доме в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом был окутан дымом

69-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии погибла во время пожара в частном доме. Пожар произошёл в селе Турунтаево сегодня утром, 1 февраля.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, когда пожарные прибыли на место, из-под крыши дом шёл дым. Очаг возгорания находился внутри, его потушили за 12 минут.

После ликвидации открытого огня пожарные обнаружили погибшую женщину. Она лежала на полу, возле входной двери. Вероятно, женщина пыталась выбраться, но, не успев открыть дверь, задохнулась.

В результате пожара в доме обгорели пол и потолок на площади 12 кв.м. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 января в посёлке Муя в сгоревшем частном доме погибли женщина и мужчина. Тело мужчины обнаружили только через несколько дней – поиски были затруднены обрушением конструкций дома.

28 января в Мухоршибирском районе на пожаре в доме погиб 53-летний мужчина.

26 января на пожарах в сёлах Гусиное Озеро (Селенгинский район) и Новоильинск (Заиграевский район) погибли женщины.

Утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

23 января в СНТ «Восход» Заиграевского района в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего молодого человека. 20 января в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, погиб мужчина.

пожар смерть

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