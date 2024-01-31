31 января

30 января

Популярное

Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней

Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Поиски были затруднены, так как обрушилась крыша

Сегодня, 31 января, в Муйском районе Бурятии в ходе разбора конструкций сгоревшего дома нашли фрагменты тела 54-летнего мужчины. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 января, в посёлке Муя. В сгоревшем частном доме тогда нашли 56-летней женщины. Она погибла от множества ожогов. Соседи рассказали, что в доме также находился его владелец – 50-летний мужчина. Так как труп тогда не нашли, местного жителя объявили пропавшим.

- Поиски были затруднены обрушением конструкций дома внутрь помещения, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Происшествия, 31.01.2024
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
В Бурятии грабитель похитил две пачки кофе
Происшествия, 31.01.2024
Одну из них он потерял по дороге
«Грубит и хамит»: Улан-удэнцы нажаловались на «невежливого» кондуктора
«Грубит и хамит»: Улан-удэнцы нажаловались на «невежливого» кондуктора
Происшествия, 31.01.2024
Женщину пристыдили в соцсетях и даже потребовали её уволить
В Бурятии тушат горящий магазин
В Бурятии тушат горящий магазин
Происшествия, 31.01.2024
Площадь пожара составляет 450 кв. метров
В Бурятии оштрафовали двух подруг-угонщиц
В Бурятии оштрафовали двух подруг-угонщиц
Происшествия, 31.01.2024
Девушки устроили покатушки на чужом авто, пока его хозяин спал
В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах
В Бурятии произошёл крупный пожар в гаражных боксах
Происшествия, 31.01.2024
Площадь пожара составила 1,8 тыс кв. метров
В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии
В Иркутской области контрабандисты леса получили по 7,5 лет колонии
Происшествия, 31.01.2024
Они незаконно вывезли за границу древесину на 51 млн рублей
В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело
В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело
Происшествия, 31.01.2024
Женщина подделывала квитанции для субсидий на дрова
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
Происшествия, 31.01.2024
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^