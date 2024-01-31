Поиски были затруднены, так как обрушилась крыша
Сегодня, 31 января, в Муйском районе Бурятии в ходе разбора конструкций сгоревшего дома нашли фрагменты тела 54-летнего мужчины. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 января, в посёлке Муя. В сгоревшем частном доме тогда нашли 56-летней женщины. Она погибла от множества ожогов. Соседи рассказали, что в доме также находился его владелец – 50-летний мужчина. Так как труп тогда не нашли, местного жителя объявили пропавшим.
- Поиски были затруднены обрушением конструкций дома внутрь помещения, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Тело погибшего на пожаре жителя Бурятии нашли через несколько дней
Происшествия, Фото:
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