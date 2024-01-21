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В Улан-Удэ мужчина погиб в сгоревшей сторожке

В Улан-Удэ мужчина погиб в сгоревшей сторожке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Его тело нашли пожарные

Вечером в субботу, 20 января, в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, жертвой которого стал мужчина.

- На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании сторожки в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание внутри строения. В ходе проверки помещения был обнаружен мужчина без признаков жизни, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.

В ведомстве отметили, что по статистике, причинами пожаров чаще всего становятся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил безопасности при использовании печей и электрооборудования.

За неделю в Бурятии зарегистрировано 40 пожаров.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 21 января в посёлке Таксимо Муйского района пожарные спасли женщину и буквально вернули её к жизни
пожар смерть

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