В Улан-Удэ у семимесячного малыша подозревают корь

Сейчас устанавливают контактных с ребёнком лиц
В Улан-Удэ семимесячный малыш находится в больнице с подозрением на корь – одно из самых заразных заболеваний. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- На сегодня диагноз лабораторно не подтверждён, результаты ожидаются в ближайшее время из Красноярска, - отметили в ведомстве.
В целях нераспространения возможной инфекции сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В том числе устанавливают контактных с ребёнком лиц. Те, кто контактировал с ним и не был привит от кори, пройдут иммунизацию.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.
В 2023 году вспышки кори были зафиксированы в странах Евросоюза. Европейский офис ВОЗ даже выступил с призывом к проведению «срочной вакцинации». Случаи заражения корью среди детей и взрослых в прошлых также фиксировали в различных регионах России.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2023 года вспышка заболевания произошла и в Бурятии, в селе Тамир Кяхтинского района. Корь сюда привезла местная жительница, приехавшая из Московской области, где была на заработках. Вскоре заболел её односельчанин. Тогда администрация Кяхтинского района отменила массовые мероприятия.
После выздоровления жителей Тамира стало известно ещё о трёх больных. Общее число контактных лиц достигло 600 человек.
Корь передаётся воздушно-капельным путём и отличается крайне высокой степенью заразности. Из десяти человек, у которых нет иммунитета, при контакте с заболевшим заразятся все десять. В советское время корь победили благодаря массовым прививкам. Однако сейчас среди молодёжи довольно много непривитых людей, поэтому инфекция и распространяется интенсивно. Завозят же корь в основном из стран ближнего зарубежья.
Начальная стадия заболевания кори длится 3-4 дня. Первые признаки похожи на обычные ОРВИ: недомогание, вялость, повышенная температура, кашель (который по мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим).
На 4-5-й день болезни на фоне высокой температуры на лице и теле появляется специфическая сыпь.
Вирус кори размножается в нервной ткани. Поэтому во время болезни может развиться вирусный менингоэнцефалит (воспаление мозга и мягкой мозговой оболочки). Также вирус кори значительно ослабляет иммунитет, и это создаёт условия для различных осложнений. Среди них тяжёлые пневмонии, воспаление среднего уха, менингит, энцефалит.
Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.
При подозрении на корь необходимо остаться дома и вызвать врача.
В Улан-Удэ у семимесячного малыша подозревают корь
Происшествия, Фото:
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