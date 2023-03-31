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Корь в Бурятию завезли из Московской области

Корь в Бурятию завезли из Московской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике подтвердили первый случай заболевания корью

В Бурятии официально подтвердили первый случай заражения корью.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее анализ ранее взяли у жительницы Кяхтинского района. Биоматериал для лабораторного подтверждения был отправлен в региональный центр по надзору за корью, который находится в Красноярске. К вечеру 31 марта стало известно, что результат положительный.

- Сегодня из регионального центра получено лабораторное подтверждение случая заболевания корью у жительницы села Тамир Кяхтинского района, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В ведомстве уточнили, что проведён весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные лица взяты под ежедневное медицинское наблюдение. Те из них, кто не был привит, подлежит вакцинации.

- Установлен источник инфекции. Это также жительница села Тамир, которая в середине марта прибыла из Московской области, где работала в течение месяца, - уточнили в управлении Роспотребнадзора. – В настоящее время отрабатываются контакты данной гражданки.

Корь – одно из самых заразных заболеваний в мире. Индекс контагиозности составляет 0,9, то есть один больной заразит девять из десяти контактировавших с ним не иммунных к болезни людей.

Среди симптомов: высокая температура тела, воспаление слизистых рта и верхних дыхательных путей, характерная сыпь на коже, общая интоксикация организма. У взрослых болезнь протекает тяжелее, чем у детей, с целым рядом осложнений.

Главный способ защиты от кори — это вакцинация. 
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