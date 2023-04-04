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Кяхтинский район Бурятии отказался от массовых мероприятий из-за кори

Кяхтинский район Бурятии отказался от массовых мероприятий из-за кори
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Меры приняты до стабилизации ситуации

В Кяхтинском районе Бурятии, где выявили два случая заболеванию корью, отменили массовые мероприятия. Мера будет действовать до стабилизации ситуации. Соответствующее распоряжение подписал 3 апреля глава района Бимба Нимаев, оно опубликовано в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

«Рекомендовать главам поселений совместно с медицинскими работниками на местах провести информационную разъяснительную работу среди населения через местные паблики и мессенджеры. Контроль за исполнением возложить на заместителя руководителя по социальным вопросам администрации района Михаила Гуслякова», - также говорится в распоряжении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе в конце прошлой недели выявили двух заболевших корью, пациенты из села Тамир. Установлено, что источником инфекции стала женщина, приехавшая из Московской области, где она находилась на заработках.

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. По данным управления, все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Также здесь отметили, что люди, подлежащие вакцинации, привиты.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, одно из самых заразных в мире. Передаётся инфекция воздушно-капельным путём. У заболевших резко повышается температура (до 40,4 градусов), воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, возникает конъюнктивит и характерная сыпь.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие.

Наиболее эффективной мерой профилактики кори является вакцинация.
корь болезнь

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