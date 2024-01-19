В Бурятии дали срок водителю, задавившему младенца

44-летнему мужчине, устроившему ДТП в Заиграевском районе Бурятии, в котором погиб младенец, вынесли приговор. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК России.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 13 августа 2023 года в селе Усть-Брянь. Мужчина ехал пьяным за рулём «Тойоты Калдина».
На одной из улиц по обочине дороги в это время шли парень с девушкой. 19-летний молодой человек катил детскую коляску, в которой лежала двухмесячная девочка.
Пьяный водитель не справился с управлением и сбил парня вместе с коляской.
Малышка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи. Молодой человек выжил, но получил различные травмы.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Во время расследования провели следственный эксперимент, а также автотехническую судебную экспертизу. Они доказали, что водитель мог затормозить, ведь, когда увидел пешеходов, находился на значительном расстоянии, а машина была исправна. Но не среагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда мужчине назначено семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.