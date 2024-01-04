Житель Бурятии наловил рыбы почти на 300 тысяч рублей

Браконьер отделался условным сроком
Житель Бурятии пошёл под суд за незаконную добычу водных биоресурсов в особо крупном размере – по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, мужчина незаконно ловил рыбу на Байкале в Северо-Байкальском районе во время нереста. Делал он это с помощью синтетических рыболовных сетей. Ущерб оценили в 283 900 рублей.
Браконьер добровольно возместил его и полностью признал свою вину. В итоге сельчанину дали два года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Браконьер отделался условным сроком
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