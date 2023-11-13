Мужчину госпитализировали
В воскресенье днём, 12 ноября, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. 62-летнего мужчину сбили на улице Комарова прямо на «зебре».
- 32-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», следуя по улице Комарова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 62-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно суд назначил 1,5 в колонии-поселении улан-удэнцу, который насмерть сбил на «зебре» пятилетнюю девочку.
В Улан-Удэ пешехода сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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