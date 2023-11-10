Водитель отвлёкся на телефон
Суд вынес приговор 67-летнему жителю Улан-Удэ, который сбил на «зебре» женщину и её пятилетнюю дочь. Малышка от полученных травм скончалась.
Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Также виновник трагедии лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло 22 июля 2023 года на улице Егорова на Верхней Берёзовке. Днём водитель «Ниссан Альмера» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Девочка скончалась в машине скорой помощи, её маму госпитализировали.
На суде стали известны новые обстоятельства. Как выяснилось, водитель сбил маму с дочкой, так как отвлёкся в этот момент на сотовый телефон.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ вынесли приговор водителю, сбившему насмерть 5-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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