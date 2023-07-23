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В Улан-Удэ пятилетняя девочка погибла, попав под колёса иномарки

В Улан-Удэ пятилетняя девочка погибла, попав под колёса иномарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сбитая на «зебре» малышка скончалась прямо в карете «скорой»

Страшное ДТП произошло накануне днём в столице Бурятии, на улице Егорова. Около 15:00 водитель автомобиля Nissan Almera сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пятилетнюю девочку и её мать.

Женщина и ребёнок получили травмы. Малышка скончалась в машине скорой помощи. Маму девочки доставили в больницу. В ГИБДД начали проверку, которую уже взяла под контроль прокуратура Бурятии.

После её окончания надзорное ведомство даст оценку законности принятого правового решения. При наличии оснований там пообещали принять меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
ДТП.смерть дети прокуратура

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