В Улан-Удэ пятилетняя девочка погибла, попав под колёса иномарки



Страшное ДТП произошло накануне днём в столице Бурятии, на улице Егорова. Около 15:00 водитель автомобиля Nissan Almera сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пятилетнюю девочку и её мать.



Женщина и ребёнок получили травмы. Малышка скончалась в машине скорой помощи. Маму девочки доставили в больницу. В ГИБДД начали проверку, которую уже взяла под контроль прокуратура Бурятии.



После её окончания надзорное ведомство даст оценку законности принятого правового решения. При наличии оснований там пообещали принять меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.