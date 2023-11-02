Опасный бруцеллёз в Бурятии добрался до людей

Им заразились уже несколько джидинцев
Тогда в республиканском управлении ветеринарии заявили: число контактировавших с больным поголовьем вызывает серьёзное беспокойство. Госветслужба Бурятии начала расследование этого случая. Специалисты приступили к клиническому осмотру сельхозживотных и установке дезинфекционных барьеров.
В ЛПХ по решению противоэпидемической комиссии района ввели и ряд ограничений. Под запретом там – свободный выпас всего поголовья, а также забой и реализация сельхозпродукции от него и перемещение скота. В очаге решили устроить трёхкратную дезинфекцию.
На бруцеллёз проверили весь крупный рогатый скот и в сельском поселении «Боцинское». После тотального обследования заболевание нашли у 32 жвачных, но после их число возросло до 43. Инфекцию обнаружили в двух ЛПХ, которые уже закрыли на карантин.
- Животные отчуждены от основного поголовья. В течение двух недель скот умертвят и утилизируют, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии. – В одном хозяйстве почти 200 голов КРС, в другом – 350. Поголовье регулярно исследуется.
Если бруцеллёз обнаружат у других коров, их тоже придётся умертвить. Ситуация стабилизируется только после двух отрицательных результатов и отсутствии клинических признаков у КРС на протяжении 180 дней.
Зараза тем временем добралась до местных жителей. В ветуправлении сообщили о нескольких заболевших. У одного из них состояние средней тяжести, при котором поражаются коленные суставы, у второго наблюдается латентное течение болезни. У третьего пока только подозрение на бруцеллёз.
Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву. А ещё – через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.
Бруцеллёз может протекать скрыто, без симптомов, потому основной метод его выявления – плановые серологические исследования. Если же заразится человек (а это случается, к примеру, при употреблении сырого молока или недостаточно проваренного и прожаренного мяса заражённых коров), он и вовсе рискует остаться инвалидом. Недуг начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более.
В очагах, обнаруженных в мае-июне 2023-го, уничтожили порядка 150 жвачных. Убытки оценили в семь с половиной миллионов рублей. До этого последняя вспышка бруцеллёза фиксировалась в Бурятии в 2020 году, когда выявили 31 больное животное. Возможные причины уже известны – несанкционированный ввоз больного скота в хозяйства без согласования с ветслужбой и Россельхознадзором, а также перепасы заражённого поголовья с бурёнками из соседних хозяйств.