В селе Бурятии запретили забой и выпас скота из-за вспышки бруцеллёза

Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву. А ещё – через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.



Бруцеллёз может протекать скрыто, без симптомов, потому основной метод его выявления – плановые серологические исследования. Если же заразится человек (а это случается, к примеру, при употреблении сырого молока или недостаточно проваренного и прожаренного мяса заражённых коров), он и вовсе рискует остаться инвалидом.



Заболевание начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более.

Накануне стало известно , что в одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Джидинском районе произошла вспышка бруцеллёза. Всё случилось в селе Верхний Ёнхор.Опасное заболевание – в том числе и для человека – выявили после планового обследования сразу у 11 животных. Это крупный рогатый скот. Теперь заражённых коров придётся отправить на убой.Всего в хозяйстве насчитывается 222 головы КРС. Число контактировавших с больным поголовьем вызывает серьёзное беспокойство, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии. Госветслужба Бурятии уже начала расследование этого случая.Специалисты приступили к клиническому осмотру сельхозживотных и установке дезинфекционных барьеров. В ЛПХ по решению противоэпидемической комиссии района ввели и ряд ограничений. Отныне под запретом – свободный выпас всего поголовья, а также забой и реализация сельхозпродукции от него и перемещение скота. В очаге устроят трёхкратную дезинфекцию, сообщает «Джида-инфо 24/7».На бруцеллёз проверят весь КРС в сельском поселении «Боцинское». Обследовать планируют и контактных лиц.