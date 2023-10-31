В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров





Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву. А ещё – через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.



Бруцеллёз может протекать скрыто, без симптомов, потому основной метод его выявления – плановые серологические исследования. Если же заразится человек (а это случается, к примеру, при употреблении сырого молока или недостаточно проваренного и прожаренного мяса заражённых коров), он и вовсе рискует остаться инвалидом. Недуг начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более.