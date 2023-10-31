В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров

В середине октября в одном из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Джидинском районе произошла вспышка бруцеллёза. Всё случилось в селе Верхний Ёнхор. Изначально опасное заболевание – в том числе и для человека – выявили после планового обследования сразу у 11 животных. Это крупный рогатый скот. Заражённых коров пришлось отправить на убой.
Тогда в республиканском управлении ветеринарии заявили: число контактировавших с больным поголовьем вызывает серьёзное беспокойство. Госветслужба Бурятии начала расследование этого случая. Специалисты приступили к клиническому осмотру сельхозживотных и установке дезинфекционных барьеров. В ЛПХ по решению противоэпидемической комиссии района ввели и ряд ограничений. Под запретом там – свободный выпас всего поголовья, а также забой и реализация сельхозпродукции от него и перемещение скота. В очаге решили устроить трёхкратную дезинфекцию.
На бруцеллёз проверили весь КРС в сельском поселении «Боцинское». После тотального обследования заболевание выявили ещё у 32 жвачных.
Замглавы района по развитию АПК Дамдин Намсараев рассказал, что в сельском поселении провели сходы и раздали местным жителям памятки о проведении профилактических мероприятий против бруцеллёза. Заражённых коров подвергнут эвтаназии и вновь проведут лабораторные исследования биоматериала всех контактных лиц, сообщает «Джида-инфо 24/7».
Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву. А ещё – через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.
Бруцеллёз может протекать скрыто, без симптомов, потому основной метод его выявления – плановые серологические исследования. Если же заразится человек (а это случается, к примеру, при употреблении сырого молока или недостаточно проваренного и прожаренного мяса заражённых коров), он и вовсе рискует остаться инвалидом. Недуг начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более.
Бруцеллёз может протекать скрыто, без симптомов, потому основной метод его выявления – плановые серологические исследования. Если же заразится человек (а это случается, к примеру, при употреблении сырого молока или недостаточно проваренного и прожаренного мяса заражённых коров), он и вовсе рискует остаться инвалидом. Недуг начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более.