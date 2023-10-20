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В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями

В отдел полиции в Бурятии пришёл мужчина с ножевыми ранениями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил удары ножом в шею, грудную клетку и живот

В Бурятии 37-летний мужчина, едва не убивший нового знакомого, получил 6,5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СК России.

Преступление произошло в Хоринске 6 июля 2023 года. Вечером на улице местный житель познакомился на улице с прохожим и пригласил его к себе в гости. В доме на веранде они вдвоем стали распивать спиртные напитки.

- Следующим утром на фоне алкогольного опьянения между новыми знакомыми произошла ссора, переросшая в потасовку. Хозяин взял нож и нанёс клинком несколько ударов гостю в шею, живот и грудную клетку, - сообщили в следственном управлении.

Потерпевший, несмотря на тяжелые ранения, смог убежать от нападавшего. Окровавленный мужчина добрался до местного отдела полиции. Там сотрудники оказали ему первую помощи и вызвали врачей. Мужчина остался жив.

Суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство и отправил на 6,5 лет в колонию строгого режима.
покушение на убийство

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