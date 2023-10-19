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В Бурятии преступную группу будут судить за рубку леса на 10 млн

В Бурятии преступную группу будут судить за рубку леса на 10 млн
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Преступники вырубали деревья в Еравнинском районе

В Бурятии завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в Еравнинском районе. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, ущерб составил около 10 миллионов рублей.

Полицейские установили, что организованную преступную группу создал ранее судимый 50-летний житель района. Для нелегальной вырубки деревьев он привлёк троих безработных приятелей в возрасте от 37 до 45 лет. «Преступная группа характеризовалась сплочённостью, устойчивостью и организованностью», - отмечают в полиции.

Лидер группы определял место делянки, после чего отвозил подельников в лес, предоставив технику и бензопилы. Также организатор предоставлял сообщникам поддельные документы, якобы разрешающие рубку. Вырубленные деревья в дальнейшем сбывали в пункт приёма и отгрузки леса.

С сентября 2022 по февраль 2023 года обвиняемые спилили 1 350 кубометров сосен и лиственниц.

 

Ущерб лесному фонду составил порядка 10 млн рублей. В ходе предварительного следствия на имущество членов группы наложили арест на сумму более 4 млн рублей для возмещения причинённого ущерба.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса – семь лет лишения свободы.

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