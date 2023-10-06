В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав





Днём, 4 октября, в Бичурском районе Бурятии задержали пьяного автомобилиста.На автодороге «Бичура - Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй» экипаж ДПС ГИБДД заметил движущийся автомобиль «ВАЗ-2107» без регистрационных номеров.- При проверке документов автоинспекторы почувствовали исходивший от водителя запах алкоголя. За рулём машины находился 19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортом. Ему было предложено пройти освидетельствование, результат которого составил 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На нарушителя составили административные протоколы.За 9 месяцев 2023 года сотрудниками подразделений ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны свыше 5800 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Из них около 1200 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования, а 1015 – повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.При этом по вине пьяных водителей с начала года зарегистрировано 150 ДТП. Результатом их безответственного поведения стала гибель 32 человек, 201 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести.