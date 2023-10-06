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В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав

В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Молодой человек разъезжал на «Жигулях» без номеров

Днём, 4 октября, в Бичурском районе Бурятии задержали пьяного автомобилиста.

На автодороге «Бичура - Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй» экипаж ДПС ГИБДД заметил движущийся автомобиль «ВАЗ-2107» без регистрационных номеров.

- При проверке документов автоинспекторы почувствовали исходивший от водителя запах алкоголя. За рулём машины находился 19-летний молодой человек, не имевший права управления транспортом. Ему было предложено пройти освидетельствование, результат которого составил 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


На нарушителя составили административные протоколы.

За 9 месяцев 2023 года сотрудниками подразделений ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны свыше 5800 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Из них около 1200 нарушителей отказались от прохождения освидетельствования, а 1015 – повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.

При этом по вине пьяных водителей с начала года зарегистрировано 150 ДТП. Результатом их безответственного поведения стала гибель 32 человек, 201 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести.










ПДД ГИБДД водители

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