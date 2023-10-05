На берегу реки в Бурятии нашли женский труп

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Жителей республики просят помочь в опознании погибшей



Ещё на минувшей неделе, 27 сентября, в прибайкальском селе Старое Татаурово нашли труп человека. Мёртвая женщина лежала на берегу Селенги, в трёх метрах от улицы Юбилейная.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают её личность. В МВД по Бурятии обнародовали приметы погибшей – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – около 40-45 лет, рост – 165-170 сантиметров, тёмные короткие волосы.



На женщине в момент обнаружения был бордовый платок с синими и красными цветами и зелёными листьями – похожий на Павловопосадский, сиреневая куртка, красная кофта, рубашка молочного цвета с чёрными прерывистыми линиями разной ширины, чёрные спортивные брюки на шнуровке, а также тёмно-синие кроссовки с фирменным логотипом, красными вставками и тремя белыми полосами по бокам.



Рядом с трупом лежал мини-кошелёк коричневого цвета с застёжкой фермуар. При наличии какой-либо информации о личности женщины сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам 8-914-638-70-77 или 102 (112).

