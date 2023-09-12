В Улан-Удэ пьяный водитель Toyota Mark II врезался в маршрутку

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Медики осмотрели шестерых человек



Накануне вечером, 11 сентября, на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В маршрутку врезался 30-летний водитель автомобиля Toyota Mark II. Он ехал за рулём, будучи пьяным.



- В 19:50 водитель автомобиля Toyota Mark II 1993 года рождения, следуя по улице Иволгинская в направлении моста «Бегущая лань», совершил касательное столкновение с маршрутным автобусом «Фиат Дукато». После чего выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. – Водитель автомобиля на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.



В результате ДТП пассажиров маршрутки доставили в больницы. Медики осмотрели шестерых человек, в том числе двух несовершеннолетних. Всех их после оказания помощи отпустили домой.



