В Улан-Удэ в ДТП с «перевёртышем» пострадали три человека

ДТП произошло на Верхней Берёзовке
В пятницу, 1 сентября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП с «перевёртышем».
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, около 18.15 часов водитель автомобиля «Хонда», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор. Автомобиль снёс ограждение и перевернулся.
Пострадали три человека – водитель и два его пассажира. Их осматривают медики.
На место прибыли медики, пожарные и автоинспекторы. Информация уточняется.
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