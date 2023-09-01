01 сентября

31 августа

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП с «перевёртышем» пострадали три человека

В Улан-Удэ в ДТП с «перевёртышем» пострадали три человека
Происшествия, 
ДТП произошло на Верхней Берёзовке

В пятницу, 1 сентября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП с «перевёртышем».

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, около 18.15 часов водитель автомобиля «Хонда», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор. Автомобиль снёс ограждение и перевернулся.


Пострадали три человека – водитель и два его пассажира. Их осматривают медики.

На место прибыли медики, пожарные и автоинспекторы. Информация уточняется.





ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области грузовик разрушил мост
В Иркутской области грузовик разрушил мост
Происшествия, 01.09.2023
По факту повреждения моста через реку Лена будет направлено обращение в правоохранительные органы
В Бурятии раскрыли кражу на Щучьем озере
В Бурятии раскрыли кражу на Щучьем озере
Происшествия, 01.09.2023
У отдыхающей украли телефон и оформили через него микрозайм
В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
В Забайкалье 22-летний автомобилист сбил парня и скрылся
Происшествия, 01.09.2023
Молодой человек спрятал машину у родственников
В Бурятии не могут найти пропавшего 44-летнего сторожа
В Бурятии не могут найти пропавшего 44-летнего сторожа
Происшествия, 01.09.2023
Он таинственно исчез с лесоделяны несколько дней назад
Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Читинец за пьяную езду лишился «Тойоты Камри» и сел в колонию
Происшествия, 01.09.2023
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
В Улан-Удэ в суд ушло дело об убийстве в летнем кафе
Происшествия, 01.09.2023
Один посетитель кафе зарезал другого
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
В Улан-Удэ «Тойота Камри» сбила девочку
Происшествия, 01.09.2023
Наезд произошёл в центре города  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^