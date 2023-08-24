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В Бурятии число пострадавших от массового отравления детей выросло до 26

В Бурятии число пострадавших от массового отравления детей выросло до 26
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Шестерых заболевших госпитализировали

Число пострадавших в результате массового отравления детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский Бор» в Бурятии выросло. Если ранее было известно о 21 отравившемся, то сейчас в минздраве республики сообщили о 26.

- В детский лагерь накануне вечером выехала комплексная бригада медиков из Прибайкальской центральной районной больницы и управления Роспотребнадзора. За ночь медики провели все необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести, - сообщили в минздраве Бурятии.

Большая часть детей направлена на амбулаторное лечение. В центральную районную больницу госпитализировали шестерых детей – в связи с тем, что у них поднялась температура.

Лечение детей находится на контроле министерства здравоохранения Бурятии.

Сейчас проводится экспертная оценка. По предварительным данным, произошло групповое заболевание острым кишечным заболеванием неустановленной этиологии. Пути передачи заболевания устанавливаются. Работа пищеблока приостановлена до получения результатов.

«Байкальский Бор» закрыли для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Детей централизованно вывезли в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», доследственную проверку по факту массового отравления проводят следователи.
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