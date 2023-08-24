У21 ребёнка обнаружены симптомы кишечной инфекции
Следователи начали доследственную проверку по факту массового отравления детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», о ЧП в лагере стало известно сегодня утром; проверку начала прокуратура республики.
Само массовое отравление произошло накануне, 23 августа.
- У 21 ребёнка разного возраста были обнаружены симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований.
Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств массового отравления детей. Точный диагноз и источник заболевания ещё устанавливаются.
Следователи проверяют лагерь в Бурятии, где массово отравились дети
Происшествия, Фото:
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