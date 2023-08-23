23 августа

22 августа

Популярное

В Улан-Удэ в тройном ДТП погибла женщина

В Улан-Удэ в тройном ДТП погибла женщина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель «Тойоты» вылетел на «встречку»

Сегодня днём на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя с Селенгинского моста в направлении моста «Бегущая лань», в районе базы «Терем» выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил касательное столкновение с «Тойотой Виш» и лобовое с «Хондой».

- В результате ДТП погибла пассажирка «Тойоты Приус» 1965 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.




Остальных участников происшествия осматривают медики.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 18 августа в Прибайкальском районе Бурятии: в столкновении грузовика и легковушки погибла 66-летняя женщина. 




ДТП.смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вышедшая из берегов река затопила дорогу
В Бурятии вышедшая из берегов река затопила дорогу
Происшествия, 23.08.2023
Автомобилистов пока призвали ездить по другой трассе
В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома
В Иркутской области участковый спас слепую пенсионерку из горящего дома
Происшествия, 23.08.2023
Он первым оказался возле горящего дома и бросился на помощь
В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём
В Бурятии сотрудница полиции стреляла, чтобы остановить пьяного за рулём
Происшествия, 23.08.2023
В ходе погони нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге
В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей
В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей
Происшествия, 23.08.2023
В районы, где они ушли под воду, выдвинулись спасатели
В Бурятии произошло два ДТП с детьми
В Бурятии произошло два ДТП с детьми
Происшествия, 23.08.2023
Пострадавшие госпитализированы
Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа
Жительницу Бурятии осудили за ложный донос на мужа
Происшествия, 23.08.2023
Женщина даже выдала полицейскому нож
В Иркутской области 20-летнего курьера мошенников посадили на пять лет
В Иркутской области 20-летнего курьера мошенников посадили на пять лет
Происшествия, 23.08.2023
Молодой человек забрал свыше 600 тысяч у обманутых пенсионеров
В районе Бурятии собаки за лето покусали 14 человек
В районе Бурятии собаки за лето покусали 14 человек
Происшествия, 23.08.2023
Их владельцев оштрафовали на 21 тысячу рублей
В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову
В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову
Происшествия, 23.08.2023
Инцидент произошёл поздним вечером
«Серый» майнинг привёл к пожару в Иркутской области
«Серый» майнинг привёл к пожару в Иркутской области
Происшествия, 23.08.2023
Едва не загорелись соседние строения  
В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев
В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев
Происшествия, 22.08.2023
«Чёрные» лесорубы заготовили 44,77 кубометра древесины 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^