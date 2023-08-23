В Улан-Удэ в тройном ДТП погибла женщина

Сегодня днём на улице Иволгинская в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя с Селенгинского моста в направлении моста «Бегущая лань», в районе базы «Терем» выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил касательное столкновение с «Тойотой Виш» и лобовое с «Хондой».
- В результате ДТП погибла пассажирка «Тойоты Приус» 1965 года рождения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Остальных участников происшествия осматривают медики.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 18 августа в Прибайкальском районе Бурятии: в столкновении грузовика и легковушки погибла 66-летняя женщина.