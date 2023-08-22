В Бурятии водитель, устроивший крупный пожар в кафе, бросился в бега

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали подробности утреннего ДТП в тункинском посёлке Аршан, после которого загорелось кафе «ШангриЛа» на улице Трактовая. Как сообщал «Байкал-Daily», в него въехал автомобиль. Водитель машины врезался прямо в резервуар с газом, и он вспыхнул.
Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть МО МВД России «Тункинский» около шести часов утра.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита. В результате произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся, – подчеркнули в ведомстве.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание гражданина, находившегося за рулём транспортного средства», – добавили в МВД по Бурятии.
Двухэтажную деревянную постройку тушили 13 человек. Привлечь пришлось семь единиц техники. Угрозы соседним строениям не было. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Его общая площадь составила 424 квадратных метра.