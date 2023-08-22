22 августа

21 августа

Популярное

В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день

В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Работы осложнены тем, что произошла утечка газа

К 18 часам вечера 22 августа в курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии всё ещё продолжается тушение пожара в кафе «ШангриЛа». Возгорание произошло ещё ранним утром.

- На данный момент пожар полностью не ликвидирован – личный состав продолжает работы по тушению огня, усложнённые возгоранием газа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», популярное у отдыхающих кафе «ШангриЛа» загорелось по вине водителя автомобиля «Мазда Демио». Он врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе. Из-за этого произошла утечка газа с последующим воспламенением. Водитель с места аварии сразу же скрылся, сейчас его ищет полиция.

 
До прибытия пожарных огонь охватил помещение, где находился газгольдер, и перешёл на крышу кафе «ШангриЛа». Существовала угроза распространения огня на близлежащие жилые дома и надворные постройки, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В тушении участвуют 17 пожарных и пять единиц техники. Огнём уже уничтожена крыша кафе, повреждены кухня и бытовые помещения на первом этаже, цех, расположенный на цокольном этаже.

Пострадавших нет.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ толпа напала на девочку-подростка возле кафе
В Улан-Удэ толпа напала на девочку-подростка возле кафе
Происшествия, 22.08.2023
Видео с жестоким избиением просочилось в соцсети
В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день
В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день
Происшествия, 22.08.2023
Работы осложнены тем, что произошла утечка газа
В Бурятии убийцу приговорили к восьми годам колонии
В Бурятии убийцу приговорили к восьми годам колонии
Происшествия, 22.08.2023
Тело убийца и хозяин дома отнесли в подполье
В Бурятии всем миром ищут пропавшего 45-летнего мужчину
В Бурятии всем миром ищут пропавшего 45-летнего мужчину
Происшествия, 22.08.2023
Сельчанин ушёл с заимки ещё в июле и исчез без следа
В Чите у сотрудницы кафе украли IPhone за 105 тысяч
В Чите у сотрудницы кафе украли IPhone за 105 тысяч
Происшествия, 22.08.2023
Девушка оставила смартфон на барной стойке без присмотра
Улан-удэнка платила шантажистке за молчание об интимной жизни до брака
Улан-удэнка платила шантажистке за молчание об интимной жизни до брака
Происшествия, 22.08.2023
Когда же деньги закончилась, женщина пришла в полицию
В Бурятии топит пригородный район
В Бурятии топит пригородный район
Происшествия, 22.08.2023
Там залило уже 80 участков
В Бурятии водитель, устроивший крупный пожар в кафе, бросился в бега
В Бурятии водитель, устроивший крупный пожар в кафе, бросился в бега
Происшествия, 22.08.2023
Стали известны подробности пожара в Аршане, вспыхнувшего из-за ДТП
В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний водитель «Жигулей»
Происшествия, 22.08.2023
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^