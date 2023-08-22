В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день

К 18 часам вечера 22 августа в курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии всё ещё продолжается тушение пожара в кафе «ШангриЛа». Возгорание произошло ещё ранним утром.
- На данный момент пожар полностью не ликвидирован – личный состав продолжает работы по тушению огня, усложнённые возгоранием газа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», популярное у отдыхающих кафе «ШангриЛа» загорелось по вине водителя автомобиля «Мазда Демио». Он врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе. Из-за этого произошла утечка газа с последующим воспламенением. Водитель с места аварии сразу же скрылся, сейчас его ищет полиция.
До прибытия пожарных огонь охватил помещение, где находился газгольдер, и перешёл на крышу кафе «ШангриЛа». Существовала угроза распространения огня на близлежащие жилые дома и надворные постройки, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В тушении участвуют 17 пожарных и пять единиц техники. Огнём уже уничтожена крыша кафе, повреждены кухня и бытовые помещения на первом этаже, цех, расположенный на цокольном этаже.
Пострадавших нет.