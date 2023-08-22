В Бурятии пожар в кафе, возникший после автотарана, тушат весь день







До прибытия пожарных огонь охватил помещение, где находился газгольдер, и перешёл на крышу кафе «ШангриЛа». Существовала угроза распространения огня на близлежащие жилые дома и надворные постройки, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В тушении участвуют 17 пожарных и пять единиц техники. Огнём уже уничтожена крыша кафе, повреждены кухня и бытовые помещения на первом этаже, цех, расположенный на цокольном этаже.



Пострадавших нет.

