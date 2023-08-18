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Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга

Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Стрелявший попал в обоих молодых людей

61-летний улан-удэнец, выстреливший из ружья в сына и его друга, предстанет перед судом. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 30 апреля. Установлено, что с утра обвиняемый распивал алкоголь в своём доме на улице Слободская. Позже пьяный мужчина поссорился со взрослым сыном. В гостях в это время находился друг сына.

Во время конфликта пьяный мужчина стал угрожать молодым людям, что сейчас убьёт их. В подтверждение своих слов достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил в их сторону. Заряд дроби попал в пол.

Молодые люди попытались убежать. Но отец сделал ещё один выстрел, причинив обоим касательные ранения.

Несмотря на огнестрельные раны, молодым людям удалось отбежать на безопасное расстояние, после чего они обратились к врачам. Стрелявшего задержали на месте происшествия.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
покушение на убийство

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