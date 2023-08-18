Стрелявший попал в обоих молодых людей
61-летний улан-удэнец, выстреливший из ружья в сына и его друга, предстанет перед судом. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 30 апреля. Установлено, что с утра обвиняемый распивал алкоголь в своём доме на улице Слободская. Позже пьяный мужчина поссорился со взрослым сыном. В гостях в это время находился друг сына.
Во время конфликта пьяный мужчина стал угрожать молодым людям, что сейчас убьёт их. В подтверждение своих слов достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил в их сторону. Заряд дроби попал в пол.
Молодые люди попытались убежать. Но отец сделал ещё один выстрел, причинив обоим касательные ранения.
Несмотря на огнестрельные раны, молодым людям удалось отбежать на безопасное расстояние, после чего они обратились к врачам. Стрелявшего задержали на месте происшествия.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Происшествия, Фото:
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