Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Стрелявший попал в обоих молодых людей



61-летний улан-удэнец, выстреливший из ружья в сына и его друга, предстанет перед судом. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, преступление произошло 30 апреля. Установлено, что с утра обвиняемый распивал алкоголь в своём доме на улице Слободская. Позже пьяный мужчина поссорился со взрослым сыном. В гостях в это время находился друг сына.



Во время конфликта пьяный мужчина стал угрожать молодым людям, что сейчас убьёт их. В подтверждение своих слов достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил в их сторону. Заряд дроби попал в пол.



Молодые люди попытались убежать. Но отец сделал ещё один выстрел, причинив обоим касательные ранения.



Несмотря на огнестрельные раны, молодым людям удалось отбежать на безопасное расстояние, после чего они обратились к врачам. Стрелявшего задержали на месте происшествия.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

