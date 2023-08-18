Трое жителей Иркутской области отдали аферистам около 1,5 млн рублей











Несколько дней назад пожилая жительница Нижнеудинского района встретила на улице двух незнакомых женщин, которые, войдя в доверие, предложили вылечить больные ноги 90-летней потерпевшей.Придя в квартиру к пенсионерке, аферистки стали проводить «обряд» по исцелению имеющегося заболевания. Для этого им потребовались деньги, на которые они провели «заговор». Ничего не подозревая, пенсионерка, предоставила мошенницам накопленные 100 тысяч рублей. Проведя «обряд», аферистки сказали, что теперь свёрток с деньгами нужно положить под подушку, а на следующее утро достать. Когда женщина развернула свёрток с деньгами то обнаружила, что в свёртке купюры, не являющиеся платёжными средствами. Таким образом пенсионерка поняла, что её обманули.На уловки мошенников попалась 68-летняя жительница города Нижнеудинска. Ей позвонил «сотрудник» банка и сообщил о попытке неизвестными лицами оформить кредит на имя потерпевшей, а для предотвращения негативных последствий он заставил женщину оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Выполнив все указания пенсионерка лишилась около 350 тысяч рублей.Ещё один случай произошёл с 39-летним местным жителем, который поддался на уловки мошенников. Аферисты убедили мужчину оформить два кредита и две кредитные карты в общей сумме более 1 млн рублей, и перевести все деньги на безопасные счета. Убедив потерпевшего в том, что якобы мошенники пытаются оформить по генеральной доверенности от его имени кредиты. Для того чтобы это предотвратить нужно их опередить и взять аналогичные кредиты и перевести денежные средства на безопасные счета.По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.