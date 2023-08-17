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Иркутянина посадили на 16 лет за убийство тёщи и поджог её квартиры

Иркутянина посадили на 16 лет за убийство тёщи и поджог её квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пошёл на убийство, сильно разозлившись на пенсионерку

В Иркутске суд признал 44-летнего мужчину виновным в убийстве, совершённом общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, преступление произошло в сентябре 2021 года в квартире дома на улице Шахтёрская. Мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и её пожилой матерью. В какой-то момент пара так сильно поругалась, что пенсионерка вызвала полицию.

Разозлившись, мужчина поджёг вещи в шкафу, устроив пожар, и ушёл из квартиры.

В результате пожара 72-летняя женщина погибла на месте происшествия. Кроме того, дым проник в соседнюю квартиру, хозяин которой, спасая свою жизнь выпрыгнул из окна, получив серьёзные травмы.

Фигурант дела получил 16 лет колонии строгого режима. 
убийство общеопасным способом

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