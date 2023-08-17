Иркутянина посадили на 16 лет за убийство тёщи и поджог её квартиры

Мужчина пошёл на убийство, сильно разозлившись на пенсионерку



В Иркутске суд признал 44-летнего мужчину виновным в убийстве, совершённом общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.



Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, преступление произошло в сентябре 2021 года в квартире дома на улице Шахтёрская. Мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и её пожилой матерью. В какой-то момент пара так сильно поругалась, что пенсионерка вызвала полицию.



Разозлившись, мужчина поджёг вещи в шкафу, устроив пожар, и ушёл из квартиры.



В результате пожара 72-летняя женщина погибла на месте происшествия. Кроме того, дым проник в соседнюю квартиру, хозяин которой, спасая свою жизнь выпрыгнул из окна, получив серьёзные травмы.



Фигурант дела получил 16 лет колонии строгого режима.

