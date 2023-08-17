Одного из них укусила змея
За минувшие сутки из районов в столицу Бурятии эвакуировали двух несовершеннолетних. В Улан-Удэ их доставили силами авиамедицинской бригады территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).
Детей поместили в профильный стационар, где их ждёт дальнейшее лечение. Мальчик 12-ти лет пострадал от нападения змея, а второй – двухлетний малыш – получил травмы после падения, рассказали на официальной странице ТЦМК во «ВКонтакте».
Как сообщал «Байкал-Daily», юный житель бичурского села Потанино нашёл рептилию возле реки. После укуса пресмыкающегося состояние ребёнка ухудшилось. Его увезли в центральную районную больницу. Накануне в группе «Бичура-инфо.24/7» сообщили, что пострадавшего отправят в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Из районов Бурятии в Улан-Удэ срочно эвакуировали двух детей
Происшествия, Фото:
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