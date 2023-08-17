В Бурятии площадь лесных пожаров с начала года превысила 29 тысяч га

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

На сегодня очагов в лесах нет



В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего с начала года в республике произошло 247 лесных пожаров общей площадью 29 666 га.



Для сравнения, за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 304 лесных пожара на общей площади 5655 га.



В 2021 году - 134 лесных пожара на общей площади 1839 га.

В 2020 году - 523 лесных пожара на общей площади 89 960 га.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.

