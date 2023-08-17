На сегодня очагов в лесах нет
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала года в республике произошло 247 лесных пожаров общей площадью 29 666 га.
Для сравнения, за аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 304 лесных пожара на общей площади 5655 га.
В 2021 году - 134 лесных пожара на общей площади 1839 га.
В 2020 году - 523 лесных пожара на общей площади 89 960 га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.
В Бурятии площадь лесных пожаров с начала года превысила 29 тысяч га
Происшествия, Фото:
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