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Киберпреступники «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»

Киберпреступники «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Происшествия, 
Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев

Мошенники всё чаще присваивают аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах». Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, с начала года возбуждено 131 уголовное дело по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации.

Только за минувшие сутки зарегистрировано пять случаев взломов аккаунтов на портале госуслуг. Жертвами мошенников стали четыре жителя Улан-Удэ и одна жительница Поселья. Во всех случаях потерпевшие назвали мошенникам пароли из смс.

Так, 54-летнему улан-удэнцу позвонил «специалист госуслуг» и сообщил, что аккаунт на едином портале государственных услуг взломан. Мужчина поверил и назвал поступившие в смс коды для «восстановления» личного кабинета.

С целью «восстановления» личного кабинета злоумышленники позвонили и 28-летний жительнице Поселья. Девушка продиктовала все поступившие коды, а затем обнаружила, что утратила доступ к личному кабинету на портале.

55-летную улан-удэнку мошенники убедили назвать поступившие коды для продления договора обслуживания сим-карты. Женщина также продиктовала звонившим данные паспорта и СНИЛС. Спустя несколько минут она осознала, что поступившие смс пришли от портала госуслуг, попыталась войти в свой кабинет, но уже не смогла.

По аналогичной смехе мошенники обманули 50-летнего жителя посёлка Горького. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в МФЦ, где восстановил доступ к порталу. Выяснилось, что злоумышленники заказали ряд справок для подтверждения дохода.

76-летнюю жительницу Октябрьского района мошенники убедили, что её аккаунт на госуслугах взломан, а для его восстановления необходимо назвать коды, которые придут на телефон. Пенсионерка выполнила требования. Затем мошенники попросили гражданку установить приложение удалённого доступа на телефон. Завладев управлением смартфоном, злоумышленники перевели с банковского счёта потерпевшей более 18 тысяч рублей. Женщина призналась следователю, что знала о подобных фактах, но доверилась звонившему.

Отметим, взламывая аккаунты на портале госуслуг, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет оформить микрозаймы, провести различные операции и даже подарить недвижимость.

мошенничество

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