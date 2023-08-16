Киберпреступники «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»

Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев



Мошенники всё чаще присваивают аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах». Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, с начала года возбуждено 131 уголовное дело по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации.



Только за минувшие сутки зарегистрировано пять случаев взломов аккаунтов на портале госуслуг. Жертвами мошенников стали четыре жителя Улан-Удэ и одна жительница Поселья. Во всех случаях потерпевшие назвали мошенникам пароли из смс.



Так, 54-летнему улан-удэнцу позвонил «специалист госуслуг» и сообщил, что аккаунт на едином портале государственных услуг взломан. Мужчина поверил и назвал поступившие в смс коды для «восстановления» личного кабинета.



С целью «восстановления» личного кабинета злоумышленники позвонили и 28-летний жительнице Поселья. Девушка продиктовала все поступившие коды, а затем обнаружила, что утратила доступ к личному кабинету на портале.



55-летную улан-удэнку мошенники убедили назвать поступившие коды для продления договора обслуживания сим-карты. Женщина также продиктовала звонившим данные паспорта и СНИЛС. Спустя несколько минут она осознала, что поступившие смс пришли от портала госуслуг, попыталась войти в свой кабинет, но уже не смогла.



По аналогичной смехе мошенники обманули 50-летнего жителя посёлка Горького. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в МФЦ, где восстановил доступ к порталу. Выяснилось, что злоумышленники заказали ряд справок для подтверждения дохода.



76-летнюю жительницу Октябрьского района мошенники убедили, что её аккаунт на госуслугах взломан, а для его восстановления необходимо назвать коды, которые придут на телефон. Пенсионерка выполнила требования. Затем мошенники попросили гражданку установить приложение удалённого доступа на телефон. Завладев управлением смартфоном, злоумышленники перевели с банковского счёта потерпевшей более 18 тысяч рублей. Женщина призналась следователю, что знала о подобных фактах, но доверилась звонившему.



Отметим, взламывая аккаунты на портале госуслуг, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет оформить микрозаймы, провести различные операции и даже подарить недвижимость.



