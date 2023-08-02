В Бурятии поджигателя военкомата будут судить по статье «Теракт»

Ему грозит до 20 лет лишения свободы



В Бурятии перед судом предстанет житель села Мухоршибирь, поджёгший военкомат. Мужчину будут судить по статье о террористическом акте.



- Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений», - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.



Мужчина поджёг здание районного военного комиссариата Мухоршибирского района 17 октября 2022 года. Он пришёл туда ночью с заранее подготовленными бутылками с горючей жидкостью с фитилями. Бутылки кинул на крышу деревянного здания. «Поджог он совершил с целью дезорганизации деятельности военкомата», - пришло к выводу следствие.



Возгорание оперативно ликвидировали дежурные сотрудники правоохранительных органов. Они потушили пламя до прибытия пожарных на площади 1 квадратный метр с помощью огнетушителя, а затем залили водой. «Удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара», - отметили в следственном управлении.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в соответствующий военный суд для рассмотрения по существу. Отметим, по этой статье максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы.



В январе 2023 года по аналогичной статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

