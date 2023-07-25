Заболели лошади
В Бурятии вновь выявлен очаг лептоспироза. Инфекцию выявили в селе Байкальское у трёх лошадей. Заболевание подтвердилось по результатам лабораторных исследований, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Сейчас разрабатывается план мероприятий: будет проведён учёт поголовья и его вакцинация, а также планируется лечение больных животных; дезинфекция и вакцинация.
В начале июля очаг лептоспироза был выявлен в Прибайкальском районе, здесь также заболели три лошади. В июне вспышка лептоспироза произошла в Еравнинском районе. Животных изолировали и назначили антибиотическую терапию на месяц.
Лептоспироз — инфекционная болезнь животных, которая передаётся человеку. Лептоспироз у человека - острая инфекция, характеризующаяся поражением почек, печени, центральной нервной системы, скелетной мускулатуры, сопровождающаяся интоксикацией, лихорадкой, сильными болями в мышцах, и нередко - гепатитом А.
Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой.
В Бурятии выявлен новый очаг лептоспироза
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина ранее неоднократно судим за пьяную езду
Жители могут оставлять заявки на травостой
Мошенники обобрали пенсионеров почти на три миллиона рублей
Заболели лошади
Произошло это, когда девушка решила покончить с отношениями
Позже молодые люди пытались убежать от росгвардейцев
Как пояснили задержанные, подержанную «Тойоту» они подожгли случайно, когда воровали запчасти
«Этот псих днём по улице без трусов ходит», - говорят местные жители
Он ушёл купаться и пропал
Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы
Женщина лишилась 1,3 млн рублей
Полицейские призывают его самостоятельно явиться в дежурную часть
Она погибла в частном доме
Ущерб от его действий перевалил за девять миллионов рублей
Он действовал в Заиграевском районе