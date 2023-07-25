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В Бурятии выявлен новый очаг лептоспироза

В Бурятии выявлен новый очаг лептоспироза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заболели лошади

В Бурятии вновь выявлен очаг лептоспироза. Инфекцию выявили в селе Байкальское у трёх лошадей. Заболевание подтвердилось по результатам лабораторных исследований, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

Сейчас разрабатывается план мероприятий: будет проведён учёт поголовья и его вакцинация, а также планируется лечение больных животных; дезинфекция и вакцинация.

В начале июля очаг лептоспироза был выявлен в Прибайкальском районе, здесь также заболели три лошади. В июне вспышка лептоспироза произошла в Еравнинском районе. Животных изолировали и назначили антибиотическую терапию на месяц.

Лептоспироз — инфекционная болезнь животных, которая передаётся человеку. Лептоспироз у человека - острая инфекция, характеризующаяся поражением почек, печени, центральной нервной системы, скелетной мускулатуры, сопровождающаяся интоксикацией, лихорадкой, сильными болями в мышцах, и нередко - гепатитом А.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой.

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