В Бурятии вновь выявили очаг лептоспироза

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.



В Прибайкальском районе Бурятии выявили очаг лептоспироза. Об этом стало известно после проведения лабораторных испытаний.- Проводятся карантинные мероприятия, вакцинация животных, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Еравнинском районе произошла вспышка лептоспироза. Животных изолировали и назначили антибиотическую терапию на месяц.