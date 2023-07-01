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В Бурятии вновь выявили очаг лептоспироза

В Бурятии вновь выявили очаг лептоспироза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводятся карантинные мероприятия

В Прибайкальском районе Бурятии выявили очаг лептоспироза. Об этом стало известно после проведения лабораторных испытаний.

- Проводятся карантинные мероприятия, вакцинация животных, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Еравнинском районе произошла вспышка лептоспироза. Животных изолировали и назначили антибиотическую терапию на месяц.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.
болезнь животные

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