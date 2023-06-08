На животноводческой стоянке в Бурятии ввели карантин из-за лептоспироза

Специалисты назвали возможный источник заражения четырёх лошадей









- Вакцинировать будут тех, которые находятся в очаге инфекции, – пояснил начальник Еравнинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев. – Для вакцинации нужно обратиться в ветеринарную службу. Она бесплатная.



На животноводческой стоянке, где и выявили лептоспироз, с 6 июня ввели карантин. Теперь ввоз и вывоз лошадей там – под запретом. Кроме того, не разрешается отпускать их к открытым водоёмам и на пастбища.



В районе уже разработали план ограничительных мероприятий вплоть до 30 августа. Специалисты назвали и предварительную причину заражения – это грызуны, отмечает «Еравна-инфо.24/7».











Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.

В феврале у трёх коней, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском районе, тоже обнаружили лептоспироз. Их сразу же изолировали от здорового поголовья, а в КФХ объявили карантин.Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.