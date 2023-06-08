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На животноводческой стоянке в Бурятии ввели карантин из-за лептоспироза

На животноводческой стоянке в Бурятии ввели карантин из-за лептоспироза
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты назвали возможный источник заражения четырёх лошадей

Недавно в Еравнинском районе Бурятии произошла вспышка лептоспироза. Очаг инфекции обнаружили после лабораторных исследований. Там уже начались карантинные мероприятия.

В районной группе «Еравна-инфо.24/7» уточнили: болезнь выявили у четырёх лошадей в местности Комсомол в сельском поселении «Сосново-Озёрское». Их изолировали и назначили антибиотическую терапию на месяц.

Сейчас устанавливается круг контактных и проводится забор анализов. Если результаты будут отрицательными, остальных животных привьют.

- Вакцинировать будут тех, которые находятся в очаге инфекции, – пояснил начальник Еравнинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев. – Для вакцинации нужно обратиться в ветеринарную службу. Она бесплатная.

На животноводческой стоянке, где и выявили лептоспироз, с 6 июня ввели карантин. Теперь ввоз и вывоз лошадей там – под запретом. Кроме того, не разрешается отпускать их к открытым водоёмам и на пастбища.

В районе уже разработали план ограничительных мероприятий вплоть до 30 августа. Специалисты назвали и предварительную причину заражения – это грызуны, отмечает «Еравна-инфо.24/7».

В феврале у трёх коней, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском районе, тоже обнаружили лептоспироз. Их сразу же изолировали от здорового поголовья, а в КФХ объявили карантин.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека. 
болезнь лошади животные

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